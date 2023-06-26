«Бронза» тернопільського дуету

Минулої суботи, 24 червня, визначилися лауреати відкритого чемпіонату Києва з пляжного волейболу. Тернопільські регіональні центр та дитячо-юнацьку спортивну школу «Інваспорт» представляли два жіночі дуети.

За підсумками азартної дводенної суперечки умовно перший із них у складі майстра спорту міжнародного класу Софії Яцькової і Марини Міщук завоював бронзові медалі. А друга команда заслуженого тренера України Петра Ніколюка, за яку виступали Софія Прийдун і Катерина Соловйова, фінішувала шостою.

На фото: тернопільські дуети разом зі своїм наставником Петром НІКОЛЮКОМ після завершення змагань.

Фото із соціальних мереж