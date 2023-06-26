Молодіжна збірна крокує далі

І в літнє міжсезоння прихильникам гри мільйонів ніколи відпочивати. Вся увага вболівальників нині прикута до Румунії і Грузії, де з 21 червня по 8 липня проходить фінальний турнір цьогорічного чемпіонату Європи з футболу серед збірних гравців віком до 21-го року.

Підопічні Руслана Ротаня, потрапивши до квартету В групового етапу фінальної частини, без сумніву, розуміли, що легкої прогулянки їм аж ніяк не варто очікувати. Адже для того, аби посісти перше або друге місця, які дають право продовжити боротьбу на стадії плей-оф, їм необхідно було довести свою перевагу не тільки над мотивованими господарями з Румунії, а й над такими авторитетними збірними, як Іспанія і Хорватія.

Тож і залишалося хіба діяти згідно з відомим прислів’ям «Вовка боятися — до лісу не ходити». На щастя для наших співвітчизників, уже в стартовій зустрічі, яка відбулася в середу, 21 червня, ті наочно проілюстрували амбіційність своїх намірів. Ближче до середини першого тайму, на 19-й хвилині, завдяки непересічній індивідуальній майстерності застав зненацька оборонців суперників Олексій Кащук. А невдовзі після відновлення гри (48 хвилина) свого домігся і Данило Сікан — 2:0 на користь збірної України.

Перед початком же проведеного минулої суботи, 24 червня, другого поєдинку із збірною Румунії аж ніяк не можна було забувати, що господарі, зазнавши три дні тому відчутної невдачі у грі з іспанцями (0:3), не мали куди відступати. Азартне протистояння, в якому шанси відзначитися мали як одні, так й інші, зрештою, завершилося тим, що на 89-й хвилині гравець збірної Румунії Віктор Дікан забив у власні ворота — 1:0 на користь збірної України.

Тож врахувавши ту обставину, що в іншому матчі іспанці здолали хорватів (1:0), стало зрозуміло — достроково, за тур до завершення право продовжити боротьбу на стадії плей-оф у групі В завоювали збірні Іспанії та України, які вже записали до свого активу по шість очок. Єдине, що їм залишалося, так це у вівторок, 27 червня, з’ясувати, хто стане переможцем квартету. Але це вже, так би мовити, зовсім інша історія. Дочекаємося подальшого розвитку подій.

На фото: єдиний у зустрічі гол, який приніс молодіжній збірній України перемогу над румунами.

Фото із соціальних мереж