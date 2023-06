Ні дня без спорту

Минулої п’ятниці, 23 червня, на стадіоні у Скалаті відбулися масові дитячі фізкультурно-оздоровчі старти. Організатори провели їх під гаслом «Sport for all every day».

Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запропонував дітлахам багато цікавих і різноманітних руханок. Усі, хто взяв у них участь, отримали на згадку відзнаки «Спорту для всіх», а також друковану продукцію видавництва «Школярик».

Переможці ж і призери нагороджені ще й медалями і призами від тернопільського обласного «Спорту для всіх» та обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», а також смачними напоями від «Доброї води».

На фото: під час дитячих стартів.

Фото організаторів