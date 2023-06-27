Перед стартом нового сезону

Доволі успішно виступивши у попередньому чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги, гравці тернопільської «Ниви», як і зазвичай, розпочали підготовку до нового сезону 2023—2024 років із навчально-тренувальних зборів. Тож яким буде обличчя улюбленої команди після приходу до її керма нового головного тренера Василя Малика?

Заводити про це мову, без сумніву, ще занадто рано. Втім, перші повідомлення з табору жовто-зелених уже почали надходити. Як повідомили на офіційному сайті «Ниви», після проходження 20 червня традиційного медичного огляду гравці і тренерський штаб розпочали вдома перший навчально-тренувальний збір, в якому беруть участь п’ятнадцять футболістів із чинними контрактами і три потенційних новачки.

Посеред цього збору в Івано-Франківську запланована і перша товариська гра з місцевим «Прикарпаттям». Завершиться ж збір контрольним поєдинком із волочиським «Агробізнесом». А після двох днів відпочинку також удома хлопці продовжать підготовку до сезону.

Стосовно ж планів на майбутнє, то Василь Малик переконаний, що за час його відсутності кістяк колективу зберігся. Футболісти змужніли, готові і далі прогресувати. Що, звісно, не може не радувати. Наставник запевняє, що його підопічні намагатимуться знову грати у швидкісний, агресивний та інтенсивний футбол. Така гра, без сумніву, вимагає чимало фізичних затрат. Та гравці налаштовані рішуче, адже розуміють, що їм необхідно і далі вдосконалювати свою майстерність.

На фото: новий головний тренер Василь МАЛИК уважно стежить за діями гравців під час навчально-тренувальних зборів.

Фото з офіційного сайту тернопільської «Ниви»