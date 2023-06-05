Швидше, вище, сильніше — разом

Міжнародний день захисту дітей на стадіоні «Збруч» у Гусятині відзначили проведенням масових дитячих фізкультурно-оздоровчих стартів. Потурбувався про це обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Розпочалося спортивне свято запальною руханкою, яку провів фітнес-тренер Юрій Ткачик. Далі діти із задоволенням узяли участь у різноманітних естафетах на швидкість, спритність, влучність.

Усі учасники змагань отримали на згадку від «Спорту для всіх» фірмові відзнаки, подарунки від Гусятинської селищної ради, друковану продукцію від видавництва «Школярик», медалі, призи, грамоти і сувенірну атрибутику.

Участь у церемонії нагородження взяв чемпіон світу зі стронгмену, володар титулів найсильнішої людини України та Європи Павло Кордіяка.

Фото організаторів