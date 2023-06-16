Володимир БРУДКО: «Право на податкову знижку з ПДФО»

Податковий кодекс України не тільки встановлює обов’язок сплати податків, а й надає їхньому платнику можливість подання податкової декларації при виникненні у фізичної особи права на отримання податкової знижки і поверненню надміру сплаченого податку у зв’язку з виникненням цього права. Про це нещодавно йшлося під час традиційної гарячої лінії начальника управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області Володимира Брудка.

Посадовець також розповів усім охочим про те, як отримати податкову знижку, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 2022-й рік. Вони, до речі, визначені пунктом 166.3 статті 166 Податкового кодексу України. Телефонні співрозмовники запитували також іпотеку, благодійність, страхові та пенсійні внески, оренду, репродуктивні технології.

Начальник управління зауважив, що для того, аби скористатися податковою знижкою, необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи. Разом із нею подаються і відповідні підтверджувальні документи. Доходи у того, хто претендує на знижку, не можуть бути меншими за витрати, щодо яких людина претендує на знижку. А їх може бути й декілька. Розмір нарахованої знижки не може бути вищим за витрати на товари чи послуги. Щодо окремих видів витрат також є обмеження, які впливають на розмір компенсації. Найбільша ж кількість питань під час гарячої лінії, без сумніву, стосувалася податкової знижки на навчання.

Крім того, посадовець зазначив, що для оформлення податкової знижки необхідні такі основні документи: копія паспорта, довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку, довідка про заробітну плату, отриману протягом звітного року, копії документів, що підтверджують сплату (квитанції, платіжні доручення тощо), документ, що підтверджує ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), якщо витрати здійснено на користь члена сім’ї.

Також фахівець звернув увагу на те, що подати декларацію можна через електронний кабінет платника (https://cabinet.tax.gov.ua/). За наявності, звісно, електронного цифрового підпису.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області