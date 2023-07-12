Більшість підприємців доброчесно сплачує податки

Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючи відповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, упродовж шести місяців 2023 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 446,8 мільйона гривень єдиного податку.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За перше півріччя цього року вони сплатили 320,7 мільйона гривень єдиного податку.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період понад 126 мільйонів гривень єдиного податку.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання-спрощенцям, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області