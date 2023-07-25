Не старіють душею ветерани

З нагоди 45-річчя тернопільської «Ниви» минулої неділі, 23 липня, у Великих Гаях поблизу нашого обласного центру відбувся благодійний матч ветеранів. Силами в ньому помірялися старі друзі-суперники — «Нива» і львівські «Карпати».

Зворушлива і, без сумніву, ностальгійна церемонія відкриття цілком прогнозовано не могла дещо не затягнутися у часі. Адже всі, хто того спекотного дня стали свідками спортивного свята, не могли не згадати славну історію двох найбільш популярних у сусідніх областях футбольних клубів. І сивочолі ветерани в жовто-зелених чи зелено-білих кольорах, і їх такі ж сивочолі прихильники, які після успішної гри своїх улюбленців, щонайменше, на тиждень діставали неймовірний заряд енергії.

Про це не могли не сказати і тренер ветеранів «Ниви», свого часу її легендарний бомбардир Ігор Яворський, чи не менш легендарний захисник Ігор Біскуп, або його побратим Володимир Венгринович. Чи колега останнього за амплуа Андрій Василитчук, який того дня грав за ветеранів «Карпат». Уболівальники ж «Ниви» зі стажем не можуть не пам’ятати і його яскраві виступи за «Ниву».

А Петрові Калиняку після зустрічі з друзями здалося, що минуло не більше десятка-півтора років, а не сорок п’ять. Так швидко бігати, без сумніву, вже не до снаги. Однак футбол як любив, так і любить усією душею.

Під час благодійного матчу ветеранів присутні на стадіоні збирали кошти для потреб 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. А в перерві між таймами організатори провели аукціон, переможці якого повернулися додому з пам’ятними призами.

Що ж стосується підсумку благодійного поєдинку, то він традиційно для таких зустрічей завершився внічию — 4:4. А в серії одинадцятиметрових, в яких ветерани теж вирішили позмагатися, «Карпати» здолали «Ниву» з рахунком 4:2.

Під час благодійного матчу ветеранів на потреби Збройних сил України було зібрано 63 тисячі гривень.

На фото: учасники благодійного матчу ветеранів «Ниви» і «Карпат».

Фото із соціальних мереж