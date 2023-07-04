Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує кошти для Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж шістьох місяців цього року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 6 мільярдів 571,9 мільйона гривень податків та зборів. Порівняно з січнем-червнем 2022 року вдалося забезпечити приріст, який склав понад 1,5 мільярда гривень або ж 30 відсотків.

Від наших краян до державної скарбниці надійшло понад 2,5 мільярда гривень. Серед основних платежів, які формують бюджет, лідирують податок на додану вартість (842 мільйони гривень), податок з доходів фізичних осіб (804,5 мільйона) та податок на прибуток (481,3 мільйона).

Упродовж січня-червня цього року доходи місцевих бюджетів склали понад 4 мільярди гривень. Це на 939,9 мільйона або ж на 30 відсотків більше, ніж за аналогічний торішній період.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області