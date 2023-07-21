У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». Начальник відділу податкових сервісів, організації роботи ЦОП, надання адміністративних послуг та розгляду звернень державних органів управління податкових сервісів Ігор Задорожний розповів усім охочим про те, як отримати чи внести зміни до реєстраційного номера облікової картки платника податків.

— У сучасному житті кожної людини, яка проживає в Україні, — переконаний пан Ігор, — реєстраційний номер облікової картки платника податків відіграє важливу роль. Це сплата податків, вчинення правочинів правового характеру, працевлаштування, відкриття приватного підприємництва, вчинення банківських операцій, вступ до вищих навчальних закладів та інші важливі життєві ситуації. Отримати його можуть як громадяни України, так й іноземці та особи без громадянства, а також діти.

Багато хто у пошуках відповіді: де отримати документ для себе і дитини, що для цього необхідно, як його відновити. Посадовець нагадав, що реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) — це цифровий код, необхідний кожному платнику податків для обліку в податкових органах. Він зауважив, що теоретично, можна взагалі не звертатися в податкову для реєстрації себе, як платника податків, але без РНОКПП не можна придбати житла, отримати кредит або будь-які пільги, в тому числі виплати, державну допомогу, зарплату або пенсію.

Для отримання РНОКПП вперше необхідно заповнити заяву за номером 1ДР. Усі наступні рази, а також при зміні даних (прізвище, місце проживання) подається заява за номером 5ДР.

Подати заяви можна як до будь-якого Центру обслуговування платників територіальних управлінь Державної податкової служби, незалежно від місця проживання заявника, так і надіслати рекомендованим листом або засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» (розділ «ЕК для громадян»), вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua.

При поданні документів засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» заявник може обрати контрольний орган, у якому бажає отримати картку платника податків.

Облікові картки за номерами №1ДР чи 5ДР) малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

Ігор Задорожний зазначив, що заявникам, які вирішили подати заяви через Центр обслуговування, не потрібно їх заповнювати та робити копії документів, оскільки це зробить працівник, що надає послугу.

А от інформаційну картку адміністративної послуги «Видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків», бланк та зразок заяви, що подається для її отримання, розміщено у підрозділі «Адміністративні послуги» розділу «Діяльність» субсайту головного управління ДПС у Тернопільській області.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області