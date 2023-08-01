Із різницею в один день від першої ліги розпочався і новий чемпіонат України з футболу серед команд прем’єр-ліги сезону 2023—2024 років. Перегляд більшості поєдинків, як на думку автора цих рядків, змусив дійти висновку, винесеного до заголовка цього матеріалу.

А й справді, до болю все знайоме в елітному дивізіоні — і більшість очікуваних звитяг фаворитів, і суддівські помилки, які вплинули на результат того чи іншого матчу. Як от під час зустрічі «Олександрії з криворізьким «Кривбасом». Гравець команди господарів Євген Смирний у боротьбі із суперником зіграв не в м’яч, а в ногу останнього. Однак одинадцятиметрового штрафного удару так і не було призначено. Тож досвідчений наставник гостей Юрій Вернидуб може з повним правом стверджувати, що в поразці його підопічних із рахунком 0:1 винні служителі футбольної Феміди.

У решті сімох зустрічах (матч «Ворскла» — «Дніпро-1», нагадаю, перенесений на пізніше) зафіксовано лише одну перемогу з великим рахунком. На рідній арені імені Валерія Лобановського київські динамівці здолали закарпатський «Минай» із рахунком 4:1. Хоча на старті нового сезону підопічні Мірчі Луческу, схоже, навіть близько, не переконали, що готові знову втрутитися в боротьбу за чемпіонський титул.

Що там казати, коли вже на третій хвилині гості повели в рахунку після хльосткого удару з далекої відстані Вадима Вітенчука, який застав зненацька голкіпера біло-синіх Георгія Бущана. Втім, ще до перерви господарі не тільки відновили рівновагу, а й вийшли вперед. Завдяки двом влучним пострілам протягом трьох хвилин нинішнього лідера атак динамівців Владислава Ваната.

Однак мінімальна перевага динамівців у рахунку зберігалася аж до 87-ї хвилини, коли Віталій Буяльський ударом з одинадцятиметрової позначки зміцнив перевагу своєї команди. Остаточний же підсумок поєдинку було встановлено на третій компенсованій до другого тайму хвилині завдяки активним діям захисника Олександра Караваєва.

Варто також згадати і про те, що обидві команди догравали зустріч у меншості. У складі киян за небезпечну гру з ризиком завдати травму супернику пряму червону картку побачив перед собою Денис Попов. А «Минай» завершував гру без основного голкіпера Олександра Бандури. На 56-й хвилині позбавив суперника нагоди реалізувати небезпечний момент, за що теж арбітр, не вагаючись, запалив перед ним червоне «світло».

Інші результати першого туру: «Оболонь» — «Колос» — 0:0, «Верес» — «Полісся» — 0:2, «Рух» — «Зоря» — 2:1, «Металіст-1925» — «Шахтар» — 1:2, «ЛНЗ» — «Чорноморець» — 0:2.

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