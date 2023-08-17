Двоє наших земляків удостоїлися «бронзи»

Нещодавно Берегове Закарпатської області стало ареною проведення чемпіонату всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» із важкої атлетики серед учнів закладів позашкільної освіти спортивного профілю. Разом із господарями за нагороди турніру, проведеного під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?» сперечалася понад сотня юних богатирів з Одеської, Рівненської, Сумської, Житомирської і Тернопільської областей.

Честь нашого краю захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Хороша підготовка і непогана техніка виконання вправ дозволила двом із них піднятися на п’єдестал пошани. Серед дівчат відзначилася підопічна Степана Онищука Юлія Чайка, яка завоювала третє місце у ваговій категорії понад 81 кілограм.

А за підсумками суперечки представників сильної статі, чия вага не перевищує 55 кілограмів, «бронзи» також удостоївся Іван Середа, яким опікується Іванна Ткачик. Іще ж один підопічний цієї наставниці Андрій Берестецький фінішував відразу за призерами у ваговій категорії до 49 кілограмів. Як і підопічний Романа Бутрина Максим Галенда у ваговій категорії до 67 кілограмів.

Нарешті, у вже згаданій ваговій категорії до 49 кілограмів Костянтин Лантух, який тренується в Дмитра Бутрина, порадував свого наставника завойованим за сумою двоєборства п’ятим місцем.

На фото: під час церемонії нагородження.

Фото організаторів