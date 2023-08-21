…І досвідчені від помилок не застраховані

Після нещодавнього вильоту з розіграшу Кубка України прихильники тернопільської «Ниви» сподівалися, що жовто-зеленим вдасться реабілітуватися в недільному, 20 серпня, поєдинку четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Однак і на рідному Тернопільському міському стадіоні імені Р. Шухевича підопічні Василя Малика знову розчарували.

Не можна, звісно, не врахувати, що того спекотного серпневого вечора нашим землякам випало помірятися силами з геть не простим суперником. Адже до них у гості завітав харківський «Металіст», який ще в минулому сезоні виступав в елітному дивізіоні вітчизняного футболу. Та й на діях господарів не могла не позначитися кубкова дуель у Стрию на Львівщині, під час якої довелося провести на полі не дев’яносто, а всі 120 хвилин основного і додаткового часу. Тоді, як уже згаданий «Металіст» припинив боротьбу за почесний трофей ще після другого попереднього раунду кубка, поступившись «Епіцентру» з Кам’янця-Подільського.

Як би там не було, але регулярний турнір першої ліги, без сумніву, не дитячі забави. І в кожному матчі, хочеш-не-хочеш, команди зобов’язані виходити на поле, аби довести загалу, хто насправді найсильніший. Коли зважати на перипетії згаданого матчу з «Металістом», то конкуренти, вочевидь, були добре поінформовані про можливості один одного. Тож за ледве не екстремальних погодних умов намагалися діяти насамперед максимально обережно, звести до мінімуму кількість власних помилок.

Не можна також не зауважити і про те, що ігровою ініціативою більше часу володіли гості. Чи не ця обставина, зрештою, і допомогла їм під завісу гри на 81-й хвилині здобути першу в чемпіонаті перемогу з мінімальним рахунком 1:0.

Після удару гравця лінії нападу гостей можна з повним правом казати як про помилку одного з найбільш досвідчених у «Ниві» голкіпера Максима Механіва, який не зміг втримати в руках шкіряну кулю після удару суперника метрів із двадцяти, так і про необачні дії тернопільських оборонців. Саме вони були зобов’язані підстрахувати свого стража воріт, а не дозволити зіграти на добиванні Василеві Луціву.

Тож третя підряд поразка «Ниви» в офіційних поєдинках відсунула команду на п’ятий рядок турнірної таблиці з тими ж, що і були, шістьома набраними очками. А лідирують у турнірі «Нива» з Бузової» і львівські «Карпати», в активі яких по десять набраних балів.

Результати інших зустрічей четвертого туру в групі «А»: «Карпати» — «Нива» Б. — 1:1, «Хуст» — «Агробізнес» — 0:1, «Поділля» — «Епіцентр» — 0:0, «Буковина» — «Прикарпаття» — 1:0.

Виїзний поєдинок п’ятого туру гравці тернопільської «Ниви» зіграють у понеділок, 28 серпня. У Кам’янці-Подільському поміряються силами з місцевим «Епіцентром».

Фото з офіційного сайту ФК «Нива» (Тернопіль)