Не так сталося, як гадалося…

Минулих вівторка-середи, 15—16 серпня, відбулися поєдинки третього попереднього етапу Кубка України з футболу сезону 2023—2024 років. Гравці тернопільської «Ниви» провели середову зустріч у Стрию на Львівщині з місцевою «Скалою», яка бере участь у турнірі команд другої ліги.

Попри те, що наставник жовто-зелених Василь Малик виставив на цей поєдинок основний склад своїх підопічних, усе склалося геть не так, як того, без сумніву, прагнули старші за рангом. Гості, щоправда, відкрили рахунок невдовзі після початку другого тайму на 58-й хвилині. На диво забивний на початку нового сезону Олег Хруставка після навісної передачі зі штрафного зумів довести до логічного завершення зусилля партнерів по команді.

Однак під завісу основного часу кубкового протистояння (у рапорті арбітра значилася 90-та хвилина) футболісту «Скали» Володимирові Лук’янченку вдалося відновити рівновагу і продовжити зустріч двома додатковими таймами по п’ятнадцять хвилин. Ба — більше. Коли суддівський хронометр відраховував завершальну 120-ту хвилину, стриянин Роман Николишин приніс перемогу своїй команді — 2:1 на користь «Скали» в додатковий час. Тож боротьбу за почесний трофей гравці тернопільської «Ниви» змушені припинити вже після двох зіграних поєдинків.

Залишається хіба нагадати, що поєдинок четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги гравці тернопільської «Ниви» проведуть найближчої неділі, 20 серпня. На своєму полі у Файному місті вони зустрінуться з харківським «Металістом».

На фото: під час кубкової зустрічі зі «Скалою».

Фото з офіційного сайту ФК «Нива»