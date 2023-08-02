Подвійний успіх земляка

Наприкінці липня в Полтаві визначилися лауреати цьогорічного чемпіонату України з плавання. Серед тих, кому вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани, і вихованець Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського Юрій Юркевич.

Підопічному Віталія Волинця і Мирона Ференца не було рівних у вирішальному запливі на 50 метрів вільним стилем. А під час суперечки на аналогічному відрізку батерфляєм наш земляк завоював «срібло».

Усього ж честь Тернопільщини захищали восьмеро вихованців навчального спортивного закладу.

На фото: чемпіон України з плавання Юрій ЮРКЕВИЧ із заслуженою відзнакою.

Фото із соціальних мереж