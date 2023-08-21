Про основні моменти реєстрації ПРРО

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася «гаряча лінія» на тему «Реєстрація ПРРО: основні моменти». На запитання платників дав відповіді начальник управління податкових сервісів Руслан Крисоватий.

Так, посадовець насамперед зазначив, що з 1 жовтня цього року відновлюються штрафні санкції за порушення використання РРО/ПРРО. Тому використовувати касові апарати обов’язково повинні фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп незалежно від видів діяльності. РРО та/або ПРРО не потрібно використовувати спрощенцям першої групи, а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.

Під час «гарячої лінії» платники також цікавилися, які правила реєстрації програмного РРО. Руслан Крисоватий розповів, що реєстрація (перереєстрація, скасування реєстрації) ПРРО здійснюється в такому порядку: після установки програмного рішення (у тому числі безкоштовного) на відповідний пристрій програмний РРО підлягає реєстрації відповідно до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом за номером 317. До реєстру вносять: дані про ПРРО, відомості про суб’єктів господарювання та їх господарські одиниці, де застосовуються такі ПРРО, дані сертифікатів електронних підписів і/або печаток, які використовуються у цих ПРРО.

Для реєстрації ПРРО складається заява за формою №1-ПРРО (форма J/F 1316602). Заява в електронній формі подається на фіскальний сервер засобами електронного кабінету або засобами єдиного вікна подання електронної звітності.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка заяви, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО.

При реєстрації кожному ПРРО автоматично формується і присвоюється фіскальний номер, який є унікальним числовим порядковим номером реєстраційного запису в реєстрі ПРРО, не змінюється при перереєстрації ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

Податківець також наголосив, що для роботи ПРРО необхідно надати дані сертифікатів електронних підписів і/або печаток. Ці дані вносяться до реєстру на підставі поданої суб’єктами господарювання в електронній формі повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО. (Форма J/F 1391801).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області