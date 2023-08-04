Своєчасна сплата єдиного соціального внеску — право на соціальний захист

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». Начальниця відділу погашення боргу з фізичних осіб та заборгованості з ЄСВ управління по роботі з податковим боргом Наталія Зелінська поспілкувалася з усіма охочими на тему сплати заборгованості з єдиного внеску.

Для початку пані Наталія нагадала, що єдиний соціальний внесок — це платіж, якій сплачується до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, розмір якого складає 22 відсотки від фонду оплати праці. Саме своєчасна сплата єдиного соціального внеску гарантує громадянам право на соціальний захист. Зокрема, захищені соціальні гарантії для кожного на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, гідне пенсійне забезпечення та інші виплати.

Також вона нагадала, що зобов’язання зі сплати єдиного соціального внеску виконуються передусім і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань із виплати заробітної плати.

Під час годинного спілкування багатьох цікавила процедура надсилання податкової вимоги, адже відповідно до законодавства, платнику, в якого виникла заборгованість, надсилається вимога про сплату боргу (недоїмки).

Відповідно до Інструкції «Про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449, вимога про сплату боргу (недоїмки) вважається належним чином надісланою (врученою), якщо вона надіслана на адресу (місцезнаходження юридичної особи або його відокремленого підрозділу, місце проживання або останнього відомого місця перебування фізичної особи) платника єдиного внеску рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто вручена платнику єдиного внеску або його законному чи уповноваженому представникові. Поверненням поштового відправлення у зв’язку із закінченням встановленого строку зберігання або з інших причин, що не дали змоги виконати обов’язки щодо пересилання поштового відправлення, вимога вважається надісланою (врученою) платнику єдиного внеску у день, зазначений поштовою службою у повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Відповідно до пункту 5 розділу VI згаданої інструкції, якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів із дня надходження (отримання) вимоги про сплату боргу (недоїмки) не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному чи судовому порядку або не сплатив узгоджену суму боргу чи недоїмки (із дня отримання відповідного рішення податкового органу або суду), після спливу останнього дня відповідного строку така вимога вважається узгодженою (набирає чинності).

Податковий орган протягом десяти робочих днів із дня узгодження вимоги (набрання нею чинності) пред’являє її до виконання органу державної виконавчої служби в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Під час «гарячої лінії» платники податків також запитували й про те, чи є джерелом погашення боргів приватного підприємця його особисте майно, і чи до боржників — фізичних осіб-підприємців та посадових осіб підприємств боржників вживаються заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області