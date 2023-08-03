Задля перемоги довелося пробивати одинадцятиметрові

Учора, 2 серпня, гравці тернопільської «Ниви» провели перший поєдинок другого попереднього раунду Кубка України з футболу сезону 2023—2024 років. Хоча в основний і додатковий час стартового виїзного матчу з хмельницьким «Поділлям» підопічним Василя Малика так і не вдалося схилити шальки терезів на свій бік (0:0), у третьому попередньому раунді боротьбу за почесний трофей продовжать саме жовто-зелені.

Вирішальною, як ви вже, шановні вболівальники, здогадалися, стала серія післяматчевих одинадцятиметрових штрафних ударів. У своєрідній футбольній лотереї сильнішими виявилися наші земляки — 3:2.

Базовий день проведення третього попереднього етапу розіграшу Кубка України — вівторок, 15 серпня.

На фото: можна зрозуміти емоції гравців тернопільської «Ниви» після перемоги над «Поділлям» у серії одинадцятиметрових.

Фото із соціальних мереж