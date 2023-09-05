Без голів на перемогу марно сподіватися

Очікуваної минулої неділі, 3 вересня, домашньої перемоги тернопільської «Ниви» над волочиським «Агробізнесом» у матчі шостого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги вболівальники жовто-зелених так і не дочекалися. Добре, що хоча би не спрацювало відоме футбольне повір’я: «Не забиваєш ти — заб’ють тобі».

Невтішні передусім для господарів нулі на табло зайвий раз продемонстрували відсутність у лавах наших земляків забивних форвардів. Що там казати, коли у двох третинах зіграних у першому колі поєдинків підопічні Василя Малика забивали не більше одного голу за матч. У групі «А», звісно, є конкуренти, в яких справи ще гірші. Однак у душі прихильники тернопільської команди, без сумніву, як і завжди, прагнуть максимального результату.

Що ж стосується перипетій матчу на міському стадіоні імені Р. Шухевича, то найбільш об’єктивний аналіз перипетій на полі, як на думку автора цих рядків у післяматчевих коментарях дали наставники обох команд.

Подякувавши насамперед воїнам Збройних сил України за можливість проводити поєдинки національної першості, Василь Малик зауважив, що в дебюті матчу його підопічні намагалися діяти агресивно. Втім, довести до логічного завершення створені небезпечні моменти не змогли. Натомість після перерви суперники провели якісні заміни, які дозволили їм підсилити гру.

Як і зазвичай, після матчів своїх підопічних, в яких його команда домоглася позитивного результату на виїзді, головний тренер гостей Олександр Чижевський навпаки не приховував задоволення. Мовляв, «Нива» — хороша команда. Однак із часом їм удалося взяти гру під свій контроль, а пізніше й організувати пару непоганих моментів біля воріт суперників. Зрештою, гравці «Агробізнесу» в кожному поєдинку прагнуть перемагати. Тому і результат цілком об’єктивний — 0:0.

В інших поєдинках шостого туру в групі «А» зафіксовано такі результати: «Карпати» — «Епіцентр» — 2:0, «Буковина» — «Металіст» — 1:0, «Хуст» — «Поділля» — 2:1, «Прикарпаття» — «Нива» Б. — 2:2. Лідирують «Карпати», які після шести ігор записали до свого активу 16 очок. Тернопільська «Нива» третя, відстаючи після такої ж кількості матчів на шість балів.

У матчі сьомого туру, який відбудеться в неділю, 10 вересня, гравці тернопільської «Ниви» у Хмельницькому поміряються силами з місцевим «Поділлям».

Фото з офіційного сайту ФК «Нива»