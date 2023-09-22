Два підряд невтішних виїзди… і тренерська відставка

Назва популярного наприкінці минулого століття вітчизняного рок-гурту «Кому вниз», без сумніву, значною мірою озвучувала житейську філософію його учасників. Саме про це згадалося минулої суботи, 16 вересня, після завершення у Хусті на Закарпатті футбольного поєдинку восьмого туру чемпіонату України в групі «А» першої ліги між командою, яка має назву свого міста, і тернопільською «Нивою».

І геть не тому, що «гру мільйонів» більшість апріорі не готова прирівняти до мистецтва. Гра, яку зазвичай демонструють колективи другого за рангом дивізіону, далека від ідеальної. Тому і їхні протистояння хоч-не-хоч хіба обмежуються принципом «бий-біжи».

Як у звітному матчі. Гості з Файного міста, розпочавши двобій у ранзі фаворита, в якого в активі було вдвічі більше набраних очок, аніж у конкурента, додому поверталися «на щиті». Вдруге підряд поступилися суперникам із нижньої половини турнірної таблиці з рахунком 0:2. І це попри те, що в першому таймі жовто-зелені, здавалося, чи не повністю володіли ініціативою, були близькими до того, аби повести в рахунку.

Не згадуватиму моменту, коли в дебюті після удару Максима Демчука шкіряна куля пролетіла в лічених сантиметрах над поперечиною. Але через десять хвилини Андрій Різник, мабуть, міг докласти зусиль для того, аби м’яч після його пострілу влучив у рамку воріт, а не в стійку. Не пощастило нападникові і тоді, коли після його надзвичайно небезпечного удару голкіпер суперників не зміг із першого разу зафіксувати шкіряну кулю, однак ніхто з партнерів по команді не встиг зіграти на добиванні.

Як би там не було, але… не забиваєш ти — заб’ють тобі. Давнє футбольне правило спрацювало на початку компенсованого арбітром до першого тайму часу. Після того як перед власним штрафним майданчиком у боротьбі з опонентом порушив правила Дмитро Бороденко. І жовта картка стала не найгіршим із покарань. У складі господарів знайшовся майстер виконання штрафних ударів Назар Приходько. Півзахисник «Хуста» без особливих зусиль, здалося, перекинув м’яч над «стінкою» точнісінько у ліву від Максима Механіва «дев’ятку».

Спроби гравців «Ниви» після відпочинку відновити рівновагу в середині другого тайму ускладнилися після вилучення за отриману другу жовту картку вже згаданого Бороденка. А під завісу гри (85-та хвилина) звичний для жовто-зелених «ляп» при захисті власних воріт завершився тим, що той же Приходько без перешкод увірвався до чужих володінь і спокійно переграв Максима Механіва — 2:0 на користь футбольного клубу «Хуст».

На запитання закарпатських колег автора цих рядків про те, чому «Ниві» не вдалося на рівних зіграти з конкурентами, головний тренер «Ниви» Василь Малик відповів, як на мій погляд, об’єктивно: «Забракло майстерності».

Інші результати восьмого туру: «Прикарпаття» — «Епіцентр» — 2:2, «Буковина» — «Агробізнес» — 1:0, «Карпати» — «Поділля» — 2:1, «Нива» Б. — «Металіст» — 0:0.

Упевнено лідирують львівські «Карпати, в активі яких уже 22 набрані бали. Гравці тернопільської «Ниви» відстають уже на дванадцять пунктів, що дозволяє посідати четверту сходинку в групі «А».

У матчі дев’ятого туру гравці тернопільської «Ниви» вже без Василя Малика, який подав у відставку, прийматимуть лідера групи «А» — львівські «Карпати». Гра запланована на найближчу неділю, 24 вересня.

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