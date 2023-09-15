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Не все так добре, чи геть усе недобре

15.09.202315.09.2023Автор Богдан Дікальчук
Не все так добре, чи геть усе недобре

Прочитавши заголовок цього матеріалу, значна частина прихильників футбольної збірної України, без сумніву, не забариться дорікнути автору цих рядків у зайвій прискіпливості. Адже у виїзному матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2024 року зі збірною Італії підопічні Сергія Реброва трималися гідно, поступившись минулого вівторка, 12 вересня, із мінімальною різницею в рахунку — 1:2.

Утім, двораундова вереснева серія із фаворитами групи С, як на мене, зайвий раз засвідчила серйозні проблеми, які нині переживає український футбол на міжнародній арені. Єдиного здобутого очка в номінально домашній зустрічі із збірною Англії (1:1), звісно ж, не вистачило для того, аби втриматися на другій позиції у квартеті. Хоча італійці теж розпочали згадану серію із втрат, не змігши в гостях здолати Північну Македонію — 1:1.

Тож після п’яти зіграних поєдинків в активі збірної Англії тринадцять очок. Провівши на гру менше, італійці піднялися на другий рядок свого квартету завдяки семи набраним пунктам. Така ж кількість балів у збірних України і Північної Македонії, кожна з яких провела на одну зустріч більше. Однак наші співвітчизники випереджають конкурентів за додатковими показниками. А відвертий універсал Мальта поки що може похвалитися хіба одним забитим голом у цій відбірковій кампанії.

Що далі? У жовтні на наших співвітчизників очікуватимуть два поєдинки, в яких апріорі не можна втрачати бодай очка. Спочатку, 14-го числа, домашнє протистояння на нейтральному полі з Північною Македонією, а через три дні — виїзне з Мальтою.

Остаточно ж усе з’ясується наприкінці другої декади листопада. Аби випередити збірну Італії в боротьбі за другу позицію в групі, українцям необхідно в понеділок, 20 листопада, перемогти її в номінально домашній зустрічі. Інакше все буде геть недобре…

Фото із соціальних мереж