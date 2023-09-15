Не все так добре, чи геть усе недобре

Прочитавши заголовок цього матеріалу, значна частина прихильників футбольної збірної України, без сумніву, не забариться дорікнути автору цих рядків у зайвій прискіпливості. Адже у виїзному матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2024 року зі збірною Італії підопічні Сергія Реброва трималися гідно, поступившись минулого вівторка, 12 вересня, із мінімальною різницею в рахунку — 1:2.

Утім, двораундова вереснева серія із фаворитами групи С, як на мене, зайвий раз засвідчила серйозні проблеми, які нині переживає український футбол на міжнародній арені. Єдиного здобутого очка в номінально домашній зустрічі із збірною Англії (1:1), звісно ж, не вистачило для того, аби втриматися на другій позиції у квартеті. Хоча італійці теж розпочали згадану серію із втрат, не змігши в гостях здолати Північну Македонію — 1:1.

Тож після п’яти зіграних поєдинків в активі збірної Англії тринадцять очок. Провівши на гру менше, італійці піднялися на другий рядок свого квартету завдяки семи набраним пунктам. Така ж кількість балів у збірних України і Північної Македонії, кожна з яких провела на одну зустріч більше. Однак наші співвітчизники випереджають конкурентів за додатковими показниками. А відвертий універсал Мальта поки що може похвалитися хіба одним забитим голом у цій відбірковій кампанії.

Що далі? У жовтні на наших співвітчизників очікуватимуть два поєдинки, в яких апріорі не можна втрачати бодай очка. Спочатку, 14-го числа, домашнє протистояння на нейтральному полі з Північною Македонією, а через три дні — виїзне з Мальтою.

Остаточно ж усе з’ясується наприкінці другої декади листопада. Аби випередити збірну Італії в боротьбі за другу позицію в групі, українцям необхідно в понеділок, 20 листопада, перемогти її в номінально домашній зустрічі. Інакше все буде геть недобре…

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