Пауза для збірної

Напередодні відповідальних матчів у групі С відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2024 року представники еліти провели матчі шостого туру чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги. Причому через невдалий виступ тих, хто захищав честь нашої держави в європейських кубкових турнірах, цього разу обійшлося тільки перенесенням поєдинку «Зорі» з «Динамо».

А розпочалися баталії з протистояння «Вереса» з «Чорноморцем». Передусім воно, мабуть, засвідчило, що команді Романа Григорчука рано претендувати на роль третьої сили в національній першості. Уже на десятій хвилині одеситів підвів Володимир Салюк, залишивши свій колектив у меншості. І хоч Ілля Путря у середині першого тайму вивів «Чорноморець» уперед, реалізувавши одинадцятиметровий, ще до перерви господарі вже були попереду.

Спочатку бразилець Яго теж не схибив з одинадцятиметрової позначки. А перед свистком на перерву відзначився Станіслав Шарай. Остаточний же підсумок матчу футболісти з Рівного встановили у середині другого тайму завдяки влучному пострілу брата останнього Владислава Шарая — 3:1 на користь «Вереса».

З інших поєдинків варто, без сумніву, відзначити впевнену виїзну перемогу «Шахтаря» над «Минаєм» — 4:1. А ось «Дніпро-1» знову засмутив своїх прихильників, не змігши здолати опір дебютантів із «ЛНЗ» — 0:0. Завершується, здається, і дебютна «казка» «Руху», який на «Арені Львів» не зміг обіграти «Металіст-1925» — 1:1.

Ще результати: «Полісся» — «Оболонь» — 2:0, «Ворскла» — «Олександрія» — 1:0, «Колос» — «Кривбас» — 0:3. Після шістьох зіграних зустрічей лідирує «Шахтар» — 14 очок. На два бали відстає «Полісся», на три — «Кривбас».

Через згадані матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи за участю збірної України сьомий тур відбудеться 15—18 вересня. Колектив же Сергія Реброва вже в суботу, 9 вересня, прийматиме Англію. А у вівторок, 12 вересня, у гостях поміряється силами із збірною Італії.

Фото із соціальних мереж