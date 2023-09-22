Як поживають земляки?

Після двотижневої паузи, пов’язаної з матчами збірної України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи з футболу 2024 року, наприкінці минулого тижня відновилися ігри регулярного турніру національної першості. Вісім поєдинків сьомого туру організатори вирішили розтягнути аж на чотири дні.

Аби дещо урізноманітнити розповідь про підсумки тих чи інших із них, автор цих рядків пропонує нагадати прихильникам «гри мільйонів», хто ж із вихованців тернопільського футболу нині виступає в елітному дивізіоні. Розпочався звітний тур досить таки несподіваною перемогою харківського «Металіста-1925» над луганською «Зорею» — 2:1.

Причому господарі, які приймали конкурентів на арені «Лівий берег» поблизу столиці, повели в рахунку вже на шостій хвилині після влучного удару Владислава Дмитренка. І хоча панамець Герреро із «Зорі» хвилин за десять відновив рівновагу, останнє слово все ж залишилося за харківським клубом. Це талановитий, але не надто шанований провідними вітчизняними клубами Андрій Борячук на 28-й хвилині встановив підсумок зустрічі влучним ударом з одинадцятиметрового.

Залишається хіба сказати, що до перемоги господарів доклався нині вже тридцятилітній Ігор Курило, який цементує захисні редути «Металіста-1925». А ось для нового наставника «Зорі» Валерія Кривенцова перший млинець виявився глевким.

Тим часом, суботня, 16 вересня, серія із трьох поєдинків відкрилася протистоянням в Одесі, де місцевий «Чорноморець» Романа Григорчука вперше помірявся з торішнім переможцем першої ліги, житомирським «Поліссям» Юрія Калитвинцева. Навіть попри те, що за гостей виступали такі досвідчені виконавці, як Денис Бойко, Артем Шабанов, Пилип Будківський, В’ячеслав Танковський чи Олександр Назаренко, одесити вже на тринадцятій хвилині забили гол, який і став єдиним у зустрічі — 1:0 на користь «Чорноморця».

Аналогічний рахунок арбітри зафіксували і в протистоянні «Шахтаря» з «Оболонню», яке відбулося на «Арені Львів». Номінальні господарі перемогли завдяки влучному удару Єгора Назарини на 77-й хвилині. Честь гостей, до речі, захищав Ігор Мединський. А ось інший гравець «пивоварів» Тарас Мороз пропускав поєдинок через отриману в попередній зустрічі червону картку. Натомість «Олександрія» і «Минай» сильнішого не виявили — 1:1.

Ще три поєдинки відбулися в неділю, 17 вересня: «ЛНЗ» — «Рух» — 2:1, «Дніпро-1» — «Колос» — 1:1, «Кривбас — «Верес» — 2:1. Після них стало можливим дійти висновку стосовно того, що помилялися ті, хто взявся стверджувати, ніби лідери із «Шахтаря» пішли у відрив. Криворізький «Кривбас» під орудою Юрія Вернидуба відстає від «гірників» лише на три пункти.

Нарешті, сьомий тур завершився минулого понеділка, 18 вересня, зустріччю київських динамівців із полтавською «Ворсклою». Підопічні Мірчі Луческу, які не стомлюються вести мову про повернення чемпіонського титулу, перемогли з рахунком 2:0. Із капітанською пов’язкою полтавців на гру вивів ще один вихованець тернопільського футболу, 32-річний Ігор Пердута.

Лідирує донецький «Шахтар» — 17 балів. На три пункти відстає «Кривбас». А на третю сходинку з дванадцятьма очками піднявся «Чорноморець», який за додатковими показниками випереджає «Полісся».

Зустрічі восьмого туру відбудуться наприкінці цього тижня, 22—24 вересня.

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