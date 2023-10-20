Ліцензії підприємців Тернопільщини на право роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном

Станом на початок жовтня цього року кількість чинних ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, виданих головним управлінням ДПС у Тернопільській області, становить 4546 штук. Зокрема, 2488 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2058 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Натомість із початку року анульовано з різних причин 640 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, 353 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 287 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області