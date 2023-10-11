Повернення платниками податку на прибуток зі спрощеної системи з особливостями оподаткування платниками

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія», під час якої платники податків мали нагоду дізнатися про особливості повернення на довоєнну систему оподаткування. На запитання відповідала заступниця начальника управління — начальниця відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування управління оподаткування юридичних осіб Ольга Кондратюк.

Із першого серпня 2023 року юридичні особи, які скористалися спрощеною системою з особливостями оподаткування, мали повернутися на попередню систему оподаткування. Саме тому пані Ольга й зауважила, що з метою усунення подвійного оподаткування операцій із відвантаження (надання) товарів (робіт, послуг), які було розпочато в період сплати єдиного податку та завершено в період сплати податку на прибуток підприємств змінами до Податкового кодексу України (ПКУ), запроваджуються окремі положення щодо врегулювання питання оподаткування податком на прибуток підприємств таких «перехідних» операцій шляхом викладення у новій редакції пункту 4—1 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положення» ПКУ. Важливо, що ця норма застосовується до операцій, що почали здійснюватися із першого серпня 2023 року.

Під час годинного спілкування мова також ішла про збільшення та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Окрема увага була приділена авансовим оплатам, визначенні вартості необоротних активів для цілей податкової амортизації.

Запитували платники податків також і про особливості складання декларації з податку на прибуток підприємств, визначення податкового звітного періоду та обсягу річного доходу, визначення різниці по нарахуванні роялті.

Відповідаючи, Ольга Кондратюк зауважила, що тепер для розрахунку амортизації враховують суму залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу на сплату єдиного податку та під час сплати такого єдиного податку, яка визначається, як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень статті 138 ПКУ.

Вона також зауважила, що скасовано делегування повноважень Кабінету міністрів України на визначення переліку товарів, виконаних робіт, наданих послуг на потреби оборони держави.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області