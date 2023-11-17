Рівняння — на голкіпера

Так уже трапилося, що минулої п’ятниці, 10 листопада, в зустрічі шістнадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд групи «А» першої ліги між тернопільською «Нивою» і хмельницьким «Поділлям» найцікавіше сталося перед її початком. Найдосвідченіший як за віком, так і за стажем виступів за жовто-зелених капітан і голкіпер Максим Механів запропонував руку і серце своїй коханій Вероніці.

Такому легіню, та ще й одному з найкращих стражів воріт другого за рангом дивізіону вітчизняного футболу, звісно ж, не можна було відмовити. Особливо з огляду на те, що дівчина мала змогу вкотре переконатися: її суджений, як і зазвичай, на «відмінно» впорався зі своїми обов’язками.

Чого лишень вартує його ефектний стрибок ближче до завершення першого тайму, коли Максим урятував ворота, витягнувши м’яч із «дев’ятки» після виконання штрафного удару ще більш досвідченішим за нього конкурентом Євгеном Задоєю. Чи кілька інших епізодів, в яких без втручання голкіпера «Ниві» було би несолодко.

Натомість партнерам Максима Механіва по команді — нікуди від цього не подітися — ще необхідно чимало працювати над удосконаленням майстерності. Навіть ті нечисленні моменти, які вдалося створити, не змогли реалізувати. Тож «суха» нічия 0:0 — закономірний підсумок поєдинку. Записавши до свого активу після шістнадцяти зіграних матчів сімнадцять очок, жовто-зелені практично втратили шанси потрапити до чільного квартету групи «А», який на другому етапі змагань продовжить суперечку за місце в елітному дивізіоні вітчизняного футболу. Поки що вони на восьмій позиції.

В інших зустрічах шістнадцятого туру зафіксовано такі результати: «Прикарпаття» — «Металіст» — 1:2, «Хуст» — «Нива» Б. — 0:1, «Буковина» — «Епіцентр» — 0:2, «Карпати» — «Агробізнес» — 3:0.

Наступний поєдинок сімнадцятого туру тернопільська «Нива» теж проведе на своєму полі. Найближчої суботи, 18 листопада, поміряються силами з гравцями футбольного клубу «Хуст».

Фото із соціальних мереж