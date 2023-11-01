У «Ниви» виграють усі, кому не лінь

Ще один домашній поєдинок тернопільської «Ниви» приніс її прихильникам суцільні розчарування. Минулої суботи, 28 жовтня, у матчі чотирнадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд групи «А» першої ліги жовто-зелені поступилися «Епіцентру» — 1:2.

Тож гості сповна реваншувалися за поразку п’ятого туру на своєму полі в Кам’янці-Подільському, коли так само з різницею в один м’яч (2:3) змушені були здатися на милість гравців тернопільської «Ниви». І ось минуло два місяці. Тоді для команди з Хмельниччини слабкою втіхою могла бути хіба та обставина, що тернопільська «Нива» завершила попередній сезон серед найсильніших колективів другого за рангом дивізіону вітчизняного футболу. Нині ж, здається, все з точністю до навпаки.

Саме «Епіцентр» реально претендує на потрапляння до чільної п’ятірки. Натомість на підопічних Олександра Стахіва під час чотирьох завершальних зустрічей першого етапу чемпіонату очікує відчайдушна боротьба за місце під сонцем. Адже квінтет гірших колективів групи навесні наступного року сперечатиметься за збереження прописки у турнірі команд першої ліги.

Що ж стосується звітного поєдинку, то господарі заслуговують на похвалу лише в його дебюті. Вже на четвертій хвилині після подачі кутового Василем Танчаком «швидкий» гол удалося забити Андрієві Зіню. Далі ж, як не прикро, ініціативою міцно заволоділи гості.

І хоча майже годину ігрового часу дебютний гол гравців «Ниви» залишався єдиним у матчі, «Епіцентру» на чолі із Сергієм Нагорняком таки вдалося схилити шальки терезів на свій бік. На 62-й хвилині після розіграшу кутового Максима Механіва застав зненацька Владислав Мороз. А під завісу поєдинку (87-ма хвилина) тернопільського голкіпера засмутив ще й Сергій Стень.

Як би там не було, але чимало прихильників жовто-зелених, на жаль, схиляються до думки, винесеної у заголовок цього звіту, — у «Ниви» нині виграють усі, кому не лінь…

Інші результати чотирнадцятого туру: «Поділля» — «Агробізнес» — 0:1, «Буковина» — «Нива» Б. — 3:3, «Хуст» — «Прикарпаття» — 1:2, «Карпати» — «Металіст» — 3:0.

Тож, тернопільська «Нива» поки що сьома у своїй групі, набравши після чотирнадцяти проведених поєдинків 16 пунктів. У п’ятнадцятому турі вона поміряється силами зі ще однією командою із Хмельниччини. На п’ятницю, 3 листопада, у Волочиську запланована зустріч «Ниви» з місцевим «Агробізнесом», який піднявся вже на другу сходинку турнірної таблиці.

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