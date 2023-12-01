Переможний хід «Дніпра-1»

Проведені наприкінці минулого — на початку цього тижня поєдинки п’ятнадцятого туру чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги, так би мовити, наздогнала зимонька-зима. Саме тому організаторам і довелося перенести через негоду зустріч «Олександрії» з «Оболонню», яка була запланована на неділю, 26 листопада.

Натомість протистояння «Колоса» із «Зорею» не відбулося з іншої причини. Адже наш представник у груповому турнірі футбольної Ліги конференцій проводив пропущений виїзний матч із тель-авівським «Маккабі». Все завершилося невдачею «Зорі», яка поступилася з рахунком 2:3. Тож шансів пробитися до стадії плей-оф у наших земляків практично не залишилося.

Та нам час повертатися до звітного, п’ятнадцятого туру. Розпочався він на «Арені Львів», де чинні чемпіони із «Шахтаря» приймали переможців першої ліги попереднього сезону — «Полісся». Очолювані Юрієм Калитвинцевим дебютанти елітного дивізіону, вочевидь, мають грошовитих меценатів. Тому й зібрали доволі непоганий склад, який дозволяє команді перебувати серед лідерів.

Ба — більше! Саме «гірники» після зафіксованої нульової нічиєї скаржилися на дії арбітрів. Ті, мовляв, у дебюті зустрічі не вилучили через грубе порушення правил гравця суперників, обмежившись лише «гірчичником».

Далі «Минай» із Закарпаття продовжив серію без виграшів до п’ятнадцяти зустрічей, мінімально поступившись удома «Кривбасу». Єдиний гол на свій рахунок у середині другого тайму записав Віктор Близниченко.

Ніяк не вщухнуть тренерські «заміни» в харківському «Металісті-1925». Але це точно не допомогло гостям, які під орудою Сергія Вольвакова поступилися у Рівному «Вересу» — 3:4. Причому вихованця тернопільського футболу Ігоря Курила, який нині захищає кольори «Металіста», вилучили з поля вже на дев’ятій хвилині. Ніде правди діти — порушення правил було, суперника позбавив реального шансу вийти на побачення з голкіпером конкурентів.

Натомість «Ворскла» Віктора Скрипника, де капітаном нині інший наш досвідчений земляк Ігор Пердута, вдома не змогла здолати опір іншого дебютанта, черкаського «ЛНЗ» — 0:0. На завершення ж, і до того ж за датою проведення матчу, найцікавіше для прихильників іншого з вітчизняних грандів — київського «Динамо». Минулої неділі, 26 листопада, підопічні нового наставника біло-синіх Олександра Шовковського на рідній арені імені Валерія Лобановського вже в першому таймі забили два голи у ворота львівського «Руху». Після влучних ударів Олександра Тимчика і Владислава Кабаєва. Гра так і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

А, так би мовити, на «десерт» уболівальників очікував винесений на понеділок, 27 листопада, двобій нових претендентів на чемпіонський титул — гравців «Дніпра-1» з одеським «Чорноморцем». Проведенню цього поєдинку негода не завадила, «Дніпро-Арену» старанно очистили від снігу.

Наставника господарів Юрія Максимова першим порадував нападник Олександр Філіпов, який вивів свою команду вперед на шістнадцятій хвилині. Щоправда, через п’ять хвилин чудовим ударом зі штрафного відновив рівновагу одесит Артур Авагімян. Однак ще менше часу останньому знадобилося для того, аби з героя зустрічі перетворився на антигероя. Гравця вилучили через порушення правил проти Олександра Піхальонка.

Після відпочинку гостям не вдалося зберегти нічийного рахунку. Голи в їхні ворота посипалися, наче з рогу достатку. Їх авторами стали Володимир Адам’юк, Богдан Лєднєв, Володимир Танчик і Денис Мірошниченко. Одне слово, із лідерами краще не жартувати — 5:2 на користь «Дніпра-1».

Тож записавши до свого активу після п’ятнадцяти проведених зустрічей 33 бали, підопічні Юрія Максимова одноосібно очолюють турнірну таблицю. За ними — «Кривбас» і «Полісся», в яких на три пункти менше.

Зустрічі шістнадцятого туру заплановані на 1—4 грудня. Чи вдасться лідерам із «Дніпра-1» продовжити переможну серію до чотирьох зустрічей? На це запитання дасть відповідь суботня, 2 грудня, зустріч підопічних Юрія Максимова з «Ворсклою».

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