Уже не виконувач обов’язків, а — головний

Допоки гравці тернопільської «Ниви» відпочивають під час тривалої зимової паузи в чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги, надійшла новина, яка стосується їх керманича. Після здобуття тренерської ліцензії категорії «А» 42-річний Олександр Стахів позбувся приставки «виконувач обов’язків».

Тож після виходу команди з відпустки діями жовто-зелених керуватиме вже головний тренер тернопільської «Ниви» Олександр Стахів.

Футбольний клуб «Нива» привітав нового-старого очільника колективу, побажав йому успіхів та перемог!

Фото з офіційного сайту клубу