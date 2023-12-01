Європейську весну гарантовано!

В останніх двох матчах групового турніру футбольної Ліги чемпіонів очолювані боснійцем Маріно Пушичем гравці донецького «Шахтаря», схоже, перетворили стадіон німецького Гамбурга на своєрідну домашню фортецю. Вслід за іспанською «Барселоною» не встояли й аутсайдери з бельгійського «Антверпена».

Не можна не зауважити, що надвечір минулого вівторка, 28 листопада, перед початком п’ятого туру в квартеті «Н» чинні чемпіони України не тільки зберігали хороші шанси на продовження боротьби у Лізі Європи, а й на завоювання однієї з двох путівок до стадії плей-оф головного клубного змагання Старого континенту.

Однак для початку «гірникам» необхідно було остаточно залишити позаду конкурентів з уже згаданого бельгійського клубу. Згадану номінально домашню гру з «Антверпеном», який ще не спромігся набрати жодного залікового бала, гравці «Шахтаря», погодьтеся, провели, можливо, не надто яскраво. Втім, бажаного результату домоглися вже на тринадцятій хвилині. Саме тоді навіс Олександра Зубкова зі штрафного завершився єдиним у матчі голом у виконанні Миколи Матвієнка.

За мінімальну перемогу з рахунком 1:0, як відомо, присуджують ті ж три бали. А це означає, що майбутня єврокубкова весна від «гірників» уже нікуди не подінеться. Поки ж лідирує «Барселона» — 12 пунктів. За нею — «Порту» і «Шахтар», в яких на три бали менше.

Зрештою, апетит приходить під час їди. І «Барселону» гравці «Шахтаря» вже обіграли, і двічі «Антверпен». То чому би не здолати в середу, 13 грудня, у повторному виїзному матчі і португальський «Порту», перед яким, без сумніву, конче необхідно реваншуватися за поразку на старті цього групового турніру.

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