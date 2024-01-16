Про наших навіть не згадали

Цей тиждень розпочався для світової футбольної громадськості з того, що у понеділок, 15 січня, під вечір у Лондоні відбулося вручення нагород найкращим футболістам планети за підсумками минулого року. Церемонія, яка визначила лауреатів за версією ФІФА, мала назву The Best FIFA Football Awards 2023.

Головна інтрига святкової вечірки, як на думку автора цих рядків, завершилася більш доволі прогнозовано. Найкращим гравцем 2023 року за версією ФІФА визнали нападника «Інтера» з американського Майамі і збірної Аргентини Ліонеля Мессі. А до трійки лауреатів увійшли також ще двоє надзвичайно відомих бомбардирів — французький форвард Кіліан Мбаппе із «Парі Сен-Жермен» і норвежець Ерлінг Холанд з англійського «Манчестер Сіті». У голосуванні, до речі, брали участь капітани збірних, наставники національних команд, представники засобів масової інформації і вболівальники.

Коли ж після завершення урочистостей чиновники з ФІФА оприлюднили результати голосування, то з’ясувалося, що перевага уславленого аргентинця, який зібрав унікальну колекцію «Золотих м’ячів», цього разу виявилася ледве не мікроскопічною. Адже однакову кількість балів набрали Ліонель Мессі та Ерлінг Холанд. Проте, завдяки тому, що більша кількість капітанів обрала аргентинського форварда, саме йому дісталася головна відзнака.

У голосуванні, звісно ж, узяли участь і представники України — наставник національної збірної Сергій Ребров і капітан «синьо-жовтих» Андрій Ярмоленко. Перший із них назвав найкращим Кіліана Мбаппе, поставивши на дві наступні позиції Мессі і Холанда. Натомість Ярмоленко на перше місце поставив Ліонеля Мессі, на друге — Кіліана Мбаппе, на третє — бельгійця Кевіна де Брюйне із «Манчестер Сіті».

Українські засоби масової інформації представляв спортивний журналіст Валерій Новобранець. До трійки найкращих, на його думку, мали би увійти Ерлінг Холанд, Кевін де Брюйне та іспанський опорний півзахисник Родріго Ернандес із «Манчестер Сіті». Цікаво, що аналогічний вибір зробив і колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков, який нині очолює збірну Вірменії.

Також представники України проголосували і за найкращих голкіпера та тренера. Серед стражів воріт переміг бразилець Едерсон Мораес із «Манчестер Сіті». А його наставника Хосепа Гвардіолу визнали найкращим тренером 2023 року.

Стосовно ж символічної збірної найкращих гравців року, що минув, то переможець у номінації воротарів Едерсон Мораес до неї не потрапив. Його змінив Тібо Куртуа з мадридського «Реалу». Позиції захисників заповнило тріо з «Манчестер Сіті» — Кайл Вокер, Джон Стоунз і Рубен Діаш.

У півзахисті відзначені Джуд Беллінгем («Борусія» Д./ «Реал»), Кевін де Брюйне, Бернарду Сілва («Манчестер Сіті»), Вінісіус Жуніор («Реал»), у нападі — Ліонель Мессі, Ерлінг Холанд і Кіліан Мбаппе.

На завершення ж не можна не дотриматися і принципу гендерної рівності. Найкращою футболісткою року визнали Айтану Бонматі з іспанської «Барселони», найкращою наставницею — Саріну Вігман із збірної Англії. Спеціальний приз дістався Марті (Орландо Прайд) із збірної Бразилії. Нарешті, найкращим воротарем назвали Мері Ерпс, яка захищала кольори англійського «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії.

Фото із соціальних мереж