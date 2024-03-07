Упродовж січня-лютого цього року до бюджету від платників області надійшло 77,7 мільйона гривень військового збору. Надходження перевищили показник січня-лютого 2023 року на десять відсотків або ж на 6,8 мільйона гривень.

Податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області