Коли неможливо закрити зміну та сформувати Z-звіт

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У разі несправності програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) суб’єкту господарювання необхідно встановити вид несправності та:

— якщо несправність у вигляді порушення роботи програмного забезпечення (ПЗ), то слід оновити версію ПЗ ПРРО та повторити процедуру закриття зміни;

— якщо несправність пристрою (пошкодження), то слід подати повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №2-ПРРО (J/F 1316701) — додаток 2 до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547» (порядок і повідомлення за формою №2-ПРРО) із позначкою про несправність та після відновлення роботи пристрою подати заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316604) — додаток 1 до порядку) з позначкою про відновлення роботи;

— якщо пристрій викрадено або втрачено, то слід подати повідомлення за формою №2-ПРРО з позначкою про крадіжку. У такому випадку реєстрація викраденого/втраченого ПРРО скасовується. Для відновлення проведення розрахункових операцій необхідно зареєструвати новий ПРРО, якому у встановленому порядку буде присвоєно фіскальний номер.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області