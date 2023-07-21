Порушників оштрафували

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж січня-червня цього року його фахівці провели 186 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

Під час них установлено 229 порушень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

— 37 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полицьсамообслуговування;

— 36 фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

— 32 факти торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

— 22 факти реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

— 8 фактів реалізації дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби;

— 7 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

— 5 фактів продажу тютюнових виробів неповнолітнім;

— інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму понад 9,2 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області