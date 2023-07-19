Цінова перевага і просте в користуванні програмне забезпечення

Станом на початок липня на території Тернопільської області платниками податків зареєстровано 10636 реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із них класичних касових апаратів зареєстровано 4039 у 2765-х суб’єктів господарювання, з яких 420 юридичних осіб та 2345 фізичних осіб. У червні 2023 року платниками податків зареєстровано 103 класичних реєстраторів розрахункових апаратів та скасовано 89.

Програмних реєстраторів на території області станом на початок липня зареєстровано 6597 у 4924 суб’єктів господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб — 169, ПРРО фізичних осіб — 4755. У червні 2023 року платниками податків зареєстровано 440 ПРРО та скасовано 142.

Принагідно податківці нагадали, що суб’єкт господарювання самостійно, виходячи з власних потреб, обирає вид РРО (програмний та/або апаратний), засобами якого здійснюється реєстрація розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Популярність програмних реєстраторів серед бізнесу зумовлена насамперед ціновою перевагою над класичними апаратами та доступним і простим у користуванні програмним забезпеченням, встановити яке можна на смартфон, планшет чи ноутбук.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області