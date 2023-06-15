Не зупиняються на досягнутому

Два дні тому у Кропивницькому на стадіоні «Зірка» завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2008 року народження та молодших. Підростаюче покоління прихильників «королеви спорту» з Тернопільщини порадувало своїх наставників двома бронзовими медалями.

Права піднятися на п’єдестал пошани у потрійному стрибку удостоїлася підопічна Ольги Стефанишиної з Тернопільської ОДЮСШ Ірина Ігнатова. Завоювала «бронзу» завдяки особистому досягненню в цій дисципліні — 10 метрів 92 сантиметри. Так само з особистим досягненням у бігу на 2000 метрів із перешкодами третьою фінішувала Аліна Посівайло (7 хвилин 56,60 секунди), якою в Зборівській ОДЮСШ опікується Володимир Небельський.

І ще кілька наших земляків, тренуючись під керівництвом згаданих наставників, вели боротьбу за нагороди. У спортивній ходьбі на 3000 метрів, для прикладу, відразу за призерками зупинила хронометри арбітрів Мар’яна Тріщук — 16 хвилин 14,10 секунди. Як могли, намагалися не підвести свою наставницю і дві інші підопічні Ольги Стефанишиної. На підсумковій дев’ятій позиції опинилася Софія Ронталюк (17 хвилин 02,46 секунди), одинадцятій — Уляна Кулеба — 17 хвилин 11,76 секунди.

Натомість Володимира Небельського втішає прагнення до вдосконалення своєї майстерності Анатолія Соляника. І він у бігу на 2000 метрів із перешкодами виклався з максимальною самовіддачею на юнацькому чемпіонаті України, завдяки чому і продемонстрував поки що найкращий свій результат — 7 хвилин 35,23 секунди, зумівши фінішувати п’ятим.

На фото: під час забігу дівчат на 2000 метрів із перешкодами.

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