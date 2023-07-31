Розпочали з виїзної перемоги

У четвер, 27 липня, стартував чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги сезону 2023—2024 років. Для початку було проведено по одному поєдинку в обох групах «А» і «Б».

Одними з перших розпочали регулярний турнір і футболісти тернопільської «Ниви», яким випало провести дебютний виїзний матч у Чернівцях із місцевою «Буковиною». Дещо забігаючи наперед, скажу про те, що мав, до речі, слушність місцевий коментатор, коли на самому початку прямої телевізійної трансляції зустрічі зауважив, що саме гості є фаворитами.

Втім, заводити мову про те, хто претендуватиме на лідерські позиції, а хто, так би мовити, пастиме задніх, без сумніву, занадто рано. Давайте, хоча би, дочекаємося завершення першого кола знову ж таки першого етапу змагань. Тоді вже більш-менш з’ясується, хто є претендентом на чільну п’ятірку в своїй групі, а хто налаштований на боротьбу за збереження прописки в другому за рангом дивізіоні вітчизняного футболу.

Із початку розповіді автора цих рядків прихильники футболу, мабуть, уже здогадалися, що форма проведення регулярного турніру практично не змінилася. З десятьох колективів групи «А» (крім «Буковини» і тернопільської «Ниви», силами поміряються ще «Нива» з Бузової на Київщині, волочиський «Агробізнес», львівські «Карпати», закарпатський «Хуст», «Прикарпаття» з Івано-Франківська, хмельницьке «Поділля», харківський «Металіст» та «Епіцентр» із Кам’янця-Подільського) боротьбу за підвищення в класі продовжать п’ятеро найсильніших.

Разом із п’ятьма найкращими колективами групи «Б» вони вже в наступному році поміряються силами на другому етапі турніру. Причому, команди, які змагалися в одній групі, між собою не зустрічатимуться, а з колективами іншої зіграють як удома, так і в гостях. За підсумками другого етапу об’єднаного турніру дві перші команди виходять до прем’єр-ліги, на третю ж і четверту очікуватимуть перехідні поєдинки проти 13—14-ї команд прем’єр-ліги.

Від своєрідної ремарки, яка дещо затягнулася через необхідність розповісти вболівальникам про нюанси регламенту, звісно ж, час перейти до перипетій протистояння в Чернівцях. Господарі, зміцнивши окремі позиції новими гравцями, з усього видно, були налаштовані всерйоз. Двобій вони розпочали з кількох спроб заволодіти ігровою ініціативою. Однак, як гласить стара футбольна мудрість, кожна команда грає так, як їй дозволяє суперник.

А жовто-зелені ні в чому поступатися господарям наміру не мали. Спочатку без особливих зовні зусиль організували захист власних оборонних редутів, далі — постаралися ефективно налагодити дії в передній лінії атаки своєї команди.

І невдовзі після пів години гри (32 хвилина) саме підопічні Василя Малика забили, як з’ясувалося, єдиний і переможний у матчі гол. Точніше, гравці «Ниви» створили один за одним відразу два небезпечні моменти. Однак після першого, який непоганим ударом завершив Андрій Різник, господарям удалося вибити м’яч на кутовий.

Та після подачі Ігорем Гаталою шкіряної кулі з кута поля господарі все ж не зуміли зберегти свої ворота недоторканими. На добиванні вдало зіграв Олег Хруставка. Всі спроби футболістів «Буковини» відновити рівновагу, як ви вже знаєте, завершалися невдачею. Тож перемога тернопільської «Ниви» у стартовому виїзному матчі з мінімальним рахунком 1:0.

Результати інших поєдинків першого туру в групі «А»: «Нива» Б. — «Агробізнес» — 2:1, «Карпати» — «Хуст» — 1:0, «Прикарпаття» — «Поділля» — 1:1,, «Металіст» — «Епіцентр» — 0:1.

Наступний матч другого туру гравці тернопільської «Ниви» проведуть удома. В неділю, 6 серпня, прийматимуть «Прикарпаття».

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