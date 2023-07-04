Спортивне літо у «Лісовому»

Розташований у найчистішій курортній зоні нашої держави на березі Стрипи і місцевого озера оздоровчий комплекс «Лісовий» нещодавно став ареною проведення дитячих стартів «Спортивне літо». Участь у них узяли діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти військовослужбовців і діти внутрішньо переміщених осіб.

Усі вони стали учасниками цікавих та різноманітних естафет на швидкість, влучність, витривалість. Тож, поза всяким сумнівом, отримали чималий заряд позитиву та яскравих емоцій. А ще — відзнаки і сувеніри від обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», друковану продукцію видавництва «Школярик».

Як і після кожних змагань, лауреати відзначені також медалями і призами, смачними напоями від «Доброї води».

На фото: під час однієї з естафет.

Фото із соціальних мереж