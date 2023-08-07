Наперекір спеці і супернику

Попри палюче серпневе сонце минулої неділі, 6 серпня, гравці тернопільської «Ниви» таки зуміли в першому домашньому поєдинку чемпіонату України з футболу серед команд групи «А» першої ліги здолати опір «Прикарпаття» з Івано-Франківська — 1:0. Тож у новому сезоні підопічні Василя Малика ще гіркоти невдач не знають.

Зайве, мабуть, казати, що випробування спекою вплинуло на дії обох команд. В обох таймах арбітр змушений був призупиняти зустріч, аби гравці мали можливість попити води. Та й проведені напередодні зустрічі другого попереднього раунду Кубка України не могли не вплинути на фізичні кондиції учасників звітного другого туру регулярного турніру.

Зрештою, як би там не було, перенесення матчів через аномальну спеку організаторами не передбачене. Тож і довелося футболістам обох колективів складати своєрідний іспит на витривалість. Краще з ним, як ви вже, шановні прихильники футболу, знаєте впоралися жовто-зелені. Дотиснути, так би мовити, суперників їм удалося вже під завісу матчу.

На 88-й хвилині свій другий гол у двох проведених зустрічах першості провів Олег Хруставка. Несподіваний з огляду на своє ігрове амплуа захисника новоспечений бомбардир виявився найспритнішим у штрафному майданчику суперників після подачі штрафного.

На прохання вболівальників повідомлю також, що «Нива» виступала в такому складі: Максим Механів, Олег Хруставка, Андрій Зінь, Максим Демчук, Олег Соколов, Арсентій Дорошенко, Ігор Гатала (Максим Мудрий, Андрій Малащук), Роман Волохатий, Дмитро Бороденко (Василь Танчак, Дмитро Галадей), Максим Проців, Андрій Різник.

Після двох стартових звитяг футболісти тернопільської «Ниви» увійшли до квартету колективів групи «А», які ще очок не втрачали. Стовідсотковий показник також у «Ниви» з Бузової, львівських «Карпат» та «Епіцентру» з Кам’янця-Подільського.

Поєдинок третього туру гравці тернопільської «Ниви» проведуть у Бучі під Києвом. У п’ятницю, 11 серпня, зіграють виїзний матч з одноклубниками з «Ниви» з Бузової». Цей колектив, до речі, очолює Ігор Жабченко, а в його складі виступає добре знайомий тернопільським прихильникам футболу Владислав Дворовенко.

Фото із соціальних мереж