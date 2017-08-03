Термін сплати минув

З Тернопільської ОДПІ повідомили, що фізичні особи, які подали декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік у встановлений Податковим кодексом термін до 1 травня, зобов’язані були до 1 серпня 2017 року сплатити суму визначеного податкового зобов’язання. Останнім днем сплати був понеділок, 31 липня.

За підсумками кампанії декларування до Тернопільської ОДПІ подано 2316 декларацій про доходи за 2016 рік. У тому числі 1197 декларацій від осіб, які скористалися правом на податкову знижку за оплату навчання, за іпотечним кредитуванням, за договорами довгострокового страхування життя, по витратах на оплату державних послуг з усиновлення дитини. Останніми задекларовано до повернення 2028,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб.

Громадянами ж, які зобов’язані задекларувати отримані доходи, подано 1119 декларацій. Згідно з ними всього задекларовано 146831,5 тисячі гривень доходів. Нараховані податкові зобов’язання склали 7370,4 тисячі гривень, військовий збір — 1701,8 тисячі гривень.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ