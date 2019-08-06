До уваги імпортерів дизпалива та скраплених газів!

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. ДФС України проінформувала, що, відповідно до статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Кабінетом міністрів України прийнято постанову від 17 липня 2019 року за номером 624 «Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України» (у редакції постанови Кабінету міністрів України від 24 липня 2019 року за номером 678), якою з першого серпня 2019 року запроваджено спеціальні мита на окремі товари походженням з Російської Федерації при їх ввезенні на митну територію України.

Зокрема:

— для важких дистилятів (газойлів), що класифікуються за кодами 27101943 00—27101948 00 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються в митний режим імпорту:

з 1 серпня 2019 року — 3,75 відсотка;

з 1 жовтня 2019 року — 4,25 відсотка;

— для скраплених газів, що класифікуються за кодами 2711121100, 2711121900, 2711129400, 2711131000, 2711139100, 2711139700, 2711129700 та вуглеводнів за кодом 2901100010 згідно з УКТЗЕД походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту:

з 1 серпня 2019 року — 1,75 відсотка;

з 1 жовтня 2019 року — 3 відсотки.

Також постановою передбачено, що в разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за вищезазначеними ставками.

При здійсненні митного оформлення зазначених вище товарів у графі 47 митної декларації зазначається код виду надходження «030» — спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області