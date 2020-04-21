Бланки єдиного зразка вже неактуальні

Відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або пальним може здійснюватися суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно із шостою частиною статті 18 згаданого Закону для ліцензування діяльності, передбаченої ним, використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого Кабінетом міністрів України.

Водночас відповідно до одинадцятої частини статті 13 Закону України від 2 березня 2015 року за номером 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності» зі змінами та доповненнями ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР)) та відображається у виписці з ЄДР, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в порядку надання відомостей з ЄДР.

Останнім із згаданих Законів не встановлено вимог щодо обов’язку оформлення ліцензії, як документа в паперовому вигляді, тому відсутня необхідність існування бланків ліцензій єдиного зразка.

Тобто ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються органами ліцензування у паперовому вигляді на аркушах формату А4.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області