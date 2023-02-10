З метою підвищення рівня обізнаності платників податків з новаціями податкового законодавства податківці Тернопільщини проводять інформаційні заходи. Відтак у першій декаді лютого у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія», під час якої заступник начальника Марія Мельник відповіла на запинання платників податків щодо податкових змін, які набрали чинності із першого січня 2023 року, зокрема мінімального податкового зобов’язання.

Насамперед Марія Мельник розпочала із визначення мінімального податкового зобов’язання, чи іншими словами — то мінімального зобов’язання зі сплати податків, які необхідно сплатити за користування (оренда, суборенда, емфітевзис, постійне користування) або володіння земельною ділянкою. Вперше таке зобов’язання виникає за підсумками 2022 року.

Під час годинного спілкування багатьох телефонних співрозмовників цікавили питання щодо механізму нарахування мінімального податкового зобов’язання — хто буде сплачувати, та на підставі яких даних будуть нараховувати податок. Часто також лунало запитання про те, що зміниться для орендарів та орендодавців земельних ділянок.

Пані Марія зауважила, що мінімальне податкове зобов’язання не встановлюється і, відповідно, не підлягає сплаті за:

земельні ділянки, що використовуються дачними (дачно-будівельними) та садівничими (городницькими) кооперативами (товариствами), а також набуті у власність/користування членами цих кооперативів за результатами приватизації;

землі запасу;

земельні ділянки, що віднесені до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та/або на праві користування та станом на перше січня 2022 року знаходилися у межах населених пунктів;

земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також на період здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС) щодо земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, що розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, мінімальне податкове зобов’язання не визначається.

Варто також зауважити, що ніхто із тих, хто зателефонував, не залишився без відповіді на свої запитання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області