Позитивна динаміка сплати ПДФО

Упродовж січня-лютого цього року від платників області до зведеного бюджету надійшло більше 1,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно із аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 41,2 відсотка або ж на 332,5 мільйона гривень.

Левову частку загальних надходжень (898,7 мільйона гривень) перераховано до місцевих бюджетів. Ще 240,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб отримав державний бюджет.

Варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, а відповідно фінансового забезпечення територіальних громад, розвитку їхньої інфраструктури. Запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області