Більшості декларантів уже повернули податкову знижку

Упродовж цього року 4323 мешканці нашого краю подали декларації з метою отримання податкової знижки. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Разом вони задекларували 57 мільйонів гривень понесених витрат. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів зросла на 224 особи, а сума витрат — на 11 мільйонів гривень.

Майже 88 відсотків або 3784 мешканці Тернопільщини подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб тому, що були сплачені страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, виявили бажання 469 осіб (11 відсотків від згаданих декларацій.

Правом на податкову знижку в зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами і понесеними витратами по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей скористалися відповідно 39 та 17 мешканців краю. Повернуть кошти і сімом декларантам, які понесли витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, чотирьом, котрі сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла, і трьом особам, які здійснювали пожертвування.

Після перерахунків мешканцям Тернопільщини повернуть 9,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Майже 90 відсотків цієї суми декларанти вже отримали.

Варто нагадати, що правом на податкову знижку за підсумками минулого року громадяни можуть скористатися до кінця поточного.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області