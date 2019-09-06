Податок, який сприяє розвитку місцевих бюджетів

У січні-серпні 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили два мільярди 450,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 464,4 мільйона більше, ніж торік за аналогічний період. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 621,2 мільйона гривень цього платежу. Місцеві скарбниці ж поповнилися на 1 мільярд 829 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.

Варто пам’ятати, що платниками цього податку є як фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, й іноземні доходи, так і фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

Цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. Причому основну частину в надходженнях займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія тіньовим процесам на ринку праці — одне з пріоритетних завдань податківців, які проводять роз’яснювальну та контрольно-перевірочну роботу. Передусім із суб’єктами господарювання, в яких існують ризики виплати нелегальної зарплати та мінімізації сплати податкових платежів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області