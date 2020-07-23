Амбасадори якості освіти

Освітянська спільнота Тернопільщини поповнилася фахівцями, котрі братимуть участь у проведенні інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти області.

Упродовж травня-червня цього року управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області спільно з Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу провели онлайн-навчання — підготовку перших 30 експертів, котрі залучатимуться до проведення інституційних аудитів.

Про перебіг навчання і плани розповіли в управлінні Державної служби якості освіти в Тернопільській області.

Ірина Ящишин, начальниця відділу моніторингу, позапланового контролю та взаємодії з органами місцевого самоврядування управління служби: «Впродовж 2019-2020 років Державною службою якості освіти України було розпочато добір професійних, відповідальних, ініціативних освітян, котрі хочуть стати освітніми експертами з проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти і бажають особисто сприяти поліпшенню якості освіти. Станом на 10 березня 2020 року в нашій області було зареєстровано 216 педагогічних працівників. 113 претендентів успішно пройшли відбір, щоб долучитися до команди експертів, а 30 представників із різних куточків Тернопільщини отримали запрошення на навчання.

Заняття експертів відбувалися за п’ятьма модулями програми підготовки з використанням інтерактивних методів навчальної взаємодії та за участі начальниці управління Державної служби якості освіти в області Наталії Моравської, заступника начальниці-начальниці відділу інституційного аудиту Наталії Волощук, регіональних тренерів-експертів Романа Брика (Тернопільський ОКІППО), Лілії Вавринів (Тернопільська ЗОШ №28), Ірини Ковалінської (Теребовлянський НВК), Діани Яценко (Тернопільський ОКІППО), а також Валентини Бобир — начальниці відділу початкової освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України.

Під час навчання слухачі мали можливість опрацювати питання державної політики у сфері забезпечення якості освіти та повноваження органів служби якості освіти, нормативно-правове забезпечення інституційного аудиту і методику його проведення, розроблення стратегії та процедур розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та напрями оцінювання освітньої діяльності, основи професійної компетентності освітнього експерта і психологічні особливості поведінки члена експертної групи під час проведення інституційного аудиту.

Практичні онлайн-заняття проходили в атмосфері творчого пошуку і конструктивного діалогу. Успішно складене підсумкове тестування засвідчило високий рівень підготовки експертів, їхній професійний досвід та бажання долучитися до забезпечення якості освіти регіону.

За результатами навчання кожен учасник отримав сертифікат, що підтверджує набуття інтегральної компетентності експерта для проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти і зараховується як форма підвищення кваліфікації обсягом 30 год./1 кредит ЄКТС.

До кінця цього року планується навчання другої групи експертів та підготовка керівників закладів загальної середньої освіти до створення і розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти».

Враженнями від навчання, розумінням необхідності впровадження якісних змін в освіті поділилися освітні експерти.

Наталія Загнибіда, експертка, завідувачка методичного кабінету відділу освіти Байковецької сільської ради, вчителька біології та хімії: «Бажання набувати і застосовувати у своїй професійній діяльності нові знання, уміння та навички спонукало мене заповнити анкету Державної служби якості освіти і долучитися до когорти освітніх експертів. Приємно, що за результатами відбору мала змогу навчатися у першій групі.

Водночас свідома того, що успішне впровадження Нової української школи, коректне розуміння завдань реформи залежить від кожного з нас. Тож із перших днів навчання активно включилася в роботу. Найбільше мені імпонує те, що мета аудиту — не знайти недоліки в школі, а дати рекомендації, що можна покращити, на які аспекти звернути увагу. Освітній експерт — партнер, який допоможе і підкаже, як внутрішня система забезпечення якості може працювати ефективніше.

Весь навчальний контент підготовки експертів був доступний, сподобались також практичні завдання, які допомогли систематизувати навчальний матеріал, зорієнтуватися на конкретних моментах, по-новому оцінити звичні для педагога константи.

Вважаю, що першочергове моє завдання після навчання — надати керівникам закладів освіти нашої громади ґрунтовні рекомендації щодо створення і функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яку кожен педагог зобов’язаний формувати вже сьогодні».

Ольга Ензельт, експертка, заступник директора з навчально-виховної роботи Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка, вчителька математики і фізики: «Прагнення отримати новий досвід в управлінні школою, перейняти у колег практичні поради, цікаві ідеї підштовхнули мене подати заявку і стати освітнім експертом. На мою думку, інституційний аудит призначений допомогти закладам освіти постійно вдосконалювати свою діяльність, а також на практиці системно реалізувати єдину державну освітню політику в умовах децентралізації.

Я з нетерпінням чекала кожного заняття. Вони були добре організовані, насичені позитивною енергетикою, доброзичливим ставленням, відвертістю у спілкуванні та співпраці. Залучення до проведення навчання представнині Державної служби якості освіти України Валентини Бобир свідчило про надзвичайно відповідальне ставлення служби до підготовки експертів, а також наклало свій відбиток на нашу місію і на високий результат навчання. Адже партнерські відносини, побудовані на ефективній взаємодії, сприяють бажанню вчитися, працювати і підвищують віру у власні сили.

Отримані знання будемо використовувати на практиці, розбудовуючи внутрішню систему забезпечення якості освіти школи, оскільки внутрішнє оцінювання (самооцінювання) повинно тісно переплітатися із вимогами зовнішнього оцінювання (інституційний аудит)».

Василь Дяків, експерт, вчитель історії, основ здоров’я Заліщицької державної гімназії, переможець Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2019» у номінації «Основи здоров’я»: «Серед базових принципів НУШ — навчання упродовж життя, реалізація компетентнісного підходу у своїй діяльності, підвищення фахової майстерності засобами самоосвіти. У власній педагогічній діяльності я намагаюсь їх дотримуватися. А ще оптимізм, професіоналізм, розуміння свого місця та ролі у нових умовах реформування освіти, бажання брати на себе відповідальність за загальний успіх чи неуспіх, усвідомлювати виклики та шукати шляхи їх подолання — це, напевне, неповний перелік причин, які спонукали мене взяти участь у відборі на освітнього експерта.

Під час занять найбільше вражала емоційна єдність учасників навчання, спрямована на формування нової генерації людей, які здатні змінити освіту нашої області на краще і справді хочуть побачити принципово інших учнів, педагогів, батьків, управлінську систему, що спонукає дітей до розвитку та розуміння, вибудовування та реалізації власної освітньої траєкторії.

Тому нам, як експертам, кожному на своєму місці необхідно донести всю інформацію, отриману під час навчання, педагогічній спільноті, організовувати та проводити ділові ігри, вчити аналізувати процеси, під час яких розуміти не тільки досягнення, успіхи, а й бачити виклики».

Позаду — хвилювання учасників, опанування ними нового виду діяльності та незвичного формату онлайн-навчання, виконання практичних завдань, моделювання процесів інституційного аудиту та проходження підсумкового тестування. Кожен отримав сертифікат експерта, але це не просто сертифікат — це відповідальність, крок у майбутнє задля забезпечення якісних змін в освіті.

Бажаємо усім експертам успішно застосовувати отримані знання, зростати професійно і сприяти удосконаленню якості освіти Тернопільщини.

Наталія МОРАВСЬКА,

начальниця управління Державної служби якості освіти в області.