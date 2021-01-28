Відображення видів діяльності у звітності платника єдиного податку

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що з 1 січня 2021 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 9 грудня 2020 року за номером 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578», згідно із яким внесено зміни, зокрема, до форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 зі змінами та доповненнями.

Декларація за оновленою формою, в редакції наказу за номером 752, подається за податкові звітні періоди 2021 року.

У полі 9 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» розділу І «Загальні показники підприємницької діяльності» декларації зазначається код та назва виду економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) лише тих видів підприємницької діяльності, які фактично здійснювалися у звітному періоді платником єдиного податку.

До того ж при створенні в меню «Введення звітності» електронного кабінету декларації в електронному вигляді таблиця поля 9 такої декларації містить лише одну строку. За потреби кількість рядків може бути збільшено шляхом додавання нової строки у таблиці поля 9 декларації, яке здійснюється натисненням правої кнопки миші при наведенні курсору на рядок поля 9. Повинна з’явитися панель інструментів редагування рядків таблиці.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області