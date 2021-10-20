Місцевим бюджетам від власників нерухомості

Упродовж трьох кварталів цього року місцеві бюджети територіальних громад Тернопільщини отримали майже 135,1 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це перевищило очікувані надходження на 11,7 мільйона, а порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 31,6 мільйона гривень.

Трохи більша частка сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад 74,3 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Приріст до січня-вересня 2020 року склав 21,5 мільйона гривень або 41 відсоток.

Жителі області сплатили за нерухомість майже 60,8 мільйона гривень цього платежу, що перевищило торішні надходження дев’яти місяців на 10,1 мільйона гривень. Додатково фізичні особи сплатили трохи більше чотирьох мільйонів гривень. Тож плюс склав сім відсотків.

Найбільше податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, отримали місцеві скарбниці Тернополя­ (60,9 мільйона гривень) та Тернопільського району — 17,5 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області