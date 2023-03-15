«Бронза» європейської першості

Починаючи від позавчора і до четверга, 16 березня, у столиці Румунії Бухаресті визначаються лауреати чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед атлетів віком до 23-х років. За нагороди сперечаються понад сім сотень атлетів із сорока країн.

Серед тих, кому вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани, і вихованець Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби міської ради та обласної ШВСМ Едуард Стрільчук. На килимах спортивного комплексу «Polyvalent Hall» наш земляк завоював учора, 14 березня, бронзову медаль у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Тернопільський борець займається під керівництвом заслужених тренерів України Віталія Ліщинського та Андрія Телебана.

На фото: перші миттєвості після завоювання Едуардом СТРІЛЬЧУКОМ бронзової медалі.

Фото із соціальних мереж